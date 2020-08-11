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ЭКОНОМИКА РБ


А1 КОМПЕНСИРУЕТ АБОНЕНТАМ ПЛАТУ ИЗ-ЗА НЕДОСТУПНОСТИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ


13:14 12.08.2020

В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения – физическим и юридическим лицам – за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), пользующимися тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, будет предоставлена компенсация:

на тарифных планах с объемом включенного трафика c 500 МБ до 9 ГБ – в размере 30% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ – в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, включая роуминг-пакеты, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.

Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA (физическим лицам) будет предоставлена компенсация:

на тарифных планах домашнего интернета без включенного видеосервиса VOKA – в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

на тарифных планах домашнего интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA – в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Aбонентам фиксированного интернета и телевидения VOKA (юридическим лицам), а также клиента ЦОД А1 будет предоставлена компенсация:

клиентам фиксированного интернета, а также клиентам ЦОД А1, использующим интернет для обеспечения доступа/работоспособности корпоративных ресурсов – в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса;

на тарифных планах фиксированного интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA – в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом физическим лицам – путем зачисления на баланс, начиная с 16 августа, юридическим лицам – будут учтены в счете за август, о чем абоненты получат соответствующие уведомления.
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