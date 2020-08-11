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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 4,0%
12:30 12.08.2020
Потребительские цены в Минской области в июле 2020 года выросли по сравнению с июнем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 4,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в июле текущего года подорожали по сравнению с июнем на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 3,7%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 4,8%.
Цены на непродовольственные товары выросли в июле на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 4,3%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 4,8%.
Стоимость услуг в июле 2020 года по сравнению с июнем повысилась на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 4,9%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,4%.
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