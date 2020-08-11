Транспортная отрасль Беларуси столкнулась с новым вызовом – серьезным падением спроса на свои услуги, вызванным пандемией. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании коллегии министерства.

«Помимо неблагоприятных внешних факторов, которые начали оказывать влияние на сферу перевозок грузов еще в прошлом году, начиная с марта 2020 года, транспортная отрасль столкнулась с новым вызовом – серьезным падением спроса на свои услуги, вызванным пандемией», – сказал чиновник.

Так, валовая добавленная стоимость по транспортной деятельности в первом полугодии составила 89,4% к аналогичному периоду прошлого года, грузооборот – 92,7%, пассажирооборот – 71,6%, экспорт транспортных услуг, по предварительной оценке, 86,8%.

С неизбежным ухудшением финансового положения столкнулись такие системообразующие предприятия отрасли, как государственное объединение «Белорусская железная дорога», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», РУП «Национальный аэропорт Минск».

Для обеспечения устойчивой работы транспортного комплекса в сложившейся ситуации отраслевым ведомством совместно с предприятиями, бизнес-союзами и заинтересованными госорганами был принят ряд мер, как общесистемных, так и на местах.

«Приоритетом стали меры по сохранению трудовых коллективов и достижению финансовой устойчивости отраслевых предприятий», –отметил министр.

С учетом негативного воздействия эпидемиологической ситуации потребуется внесение соответствующих корректировок в программные документы развития гражданской авиации.

Организации транспорта должны выработать основные направления и параметры их развития на среднесрочную и краткосрочную перспективы.

Реализация инвестиционных проектов должна осуществляться строго в установленные сроки.