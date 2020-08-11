В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» подключили участок магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест» через реку Ольшанку на 140-м км, отремонтировали задвижку на 248-м км, заменили участок трубопровода на 266-м км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, во время снижения режима перекачки осуществлено технологическое подключение отремонтированного подводного перехода МН «Мозырь-Брест» DN800 через реку Ольшанку (140 км). Ремонтные работы велись на объекте в июле, протяженность проложенного под руслом реки дюкера составила 347 метров. С 4 по 7 августа специалисты провели необходимые сварочно-монтажные и пусконаладочные работы. После комплексного обследования смонтированного участка подводный переход готов к эксплуатации.

Также во время планового сокращения перекачки по магистральному нефтепроводу «Мозырь – Брест» отремонтирована задвижка на участке НПС «Пинск» – НПС «Кобрин» (248 км). Работы по устранению негерметичности задвижки проведены 6 августа.

С 1 по 9 августа специалисты предприятия заменили участок нефтепровода «Мозырь-Брест» DN800 (266 км). Монтаж трубопровода с подключением задвижки осуществляли работники аварийно-восстановительной службы НПС «Пинск» и Центральной базы производственного обслуживания. Контроль сварных соединений произвела подрядная организация. Новый участок нефтепровода «Мозырь-Брест» заполнен нефтью, транспортировка сырья ведется в обычном режиме.