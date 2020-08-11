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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ О НАЛОГАХ ДЛЯ ИП ОТМЕНЕНЫ ПО 13 АВГУСТА
10:53 12.08.2020
Уроки онлайн-школы «Все о налогах и не только для ИП простыми словами» по 13 августа проводиться не будут.
Как сообщает РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», занятия отменены по техническим причинам.
Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.
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