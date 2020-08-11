Уроки онлайн-школы «Все о налогах и не только для ИП простыми словами» по 13 августа проводиться не будут.

Как сообщает РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», занятия отменены по техническим причинам.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.