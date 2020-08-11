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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ РАБОТАЕТ С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ МОЩНОСТЕЙ
09:54 12.08.2020
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» работает с полной загрузкой мощностей.
Как сообщает пресс-служба предприятия, по всем переделам фиксируется выполнение производственного графика. На утро 11 августа выплавлено 7110 тонн стали, что на 32 тонны больше запланированного показателя.
С «плюсом» отработало и прокатное производство. Так, оба сортопрокатных цеха выполнили производственное задание более чем на 100 процентов. В рамках плана отработал трубопрокатный цех.
Цеха метизного производства, задействованные на выпуске металлокорда, бортовой бронзированной проволоки и проволоки РМЛ также уложились в плановое задание. В частности, производство металлокорда двумя сталепроволочными цехами составило 215,9 тонн за сутки, производство бортовой проволоки — 136,5 тонн, производство проволоки РМЛ — 41,7 тонну, что соответствует среднесуточному производству.
В третьем сталепроволочном цехе за прошедшие сутки отгрузка стальной проволоки 10 августа составила 630 тонн вместо запланированных 598.
Как отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик, с начала месяца производство металлопродукции идет с «плюсом» по всем переделам. То же самое касается и отгрузки. За 10 дней августа при плане 50 433 тонны потребителям отгружено 57 492 тонны металлопродукции.
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