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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОТСУТСТВИЕ В БЕЛАРУСИ ИНТЕРНЕТА
09:29 12.08.2020
Министерство связи и информатизации прокомментировало отсутствие в Беларуси интернета.
«По информации РУП «НЦОТ» и РУП «Белтелеком», размещенной на сайтах компаний, с 8 августа текущего года отмечается рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей. Анализ данного трафика подтвердил массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций Республики Беларусь. Указанное воздействие продолжается и на сегодняшний момент с различной периодичностью, с различных направлений и с использованием различных технологий. Для противодействия сетевым атакам на сети уполномоченных операторов установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», - говорится в сообщении ведомства.
В нем заверяется, что РУП «НЦОТ», РУП «Белтелеком» совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагают максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению постоянного доступа к интернету. Работа по восстановлению ведется непрерывно.
«Министерство связи и информатизации совместно с операторами электросвязи надеются на понимание ситуации со стороны абонентов», - отмечается в сообщении.
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