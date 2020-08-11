Министерство связи и информатизации прокомментировало отсутствие в Беларуси интернета.

«По информации РУП «НЦОТ» и РУП «Белтелеком», размещенной на сайтах компаний, с 8 августа текущего года отмечается рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей. Анализ данного трафика подтвердил массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций Республики Беларусь. Указанное воздействие продолжается и на сегодняшний момент с различной периодичностью, с различных направлений и с использованием различных технологий. Для противодействия сетевым атакам на сети уполномоченных операторов установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», - говорится в сообщении ведомства.

В нем заверяется, что РУП «НЦОТ», РУП «Белтелеком» совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагают максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению постоянного доступа к интернету. Работа по восстановлению ведется непрерывно.

«Министерство связи и информатизации совместно с операторами электросвязи надеются на понимание ситуации со стороны абонентов», - отмечается в сообщении.