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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ $4,5 МЛРД


09:19 12.08.2020

За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $4,5 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,9%) и Австрии (7,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило$ 3,2 млрд, или 70,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2020 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $2,3 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (77,1% от всех направленных инвестиций), Украины (8,2%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (4,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,3% всех направленных инвестиций за рубеж.
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