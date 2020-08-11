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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ $4,5 МЛРД
09:19 12.08.2020
За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $4,5 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (10,9%) и Австрии (7,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило$ 3,2 млрд, или 70,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2020 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $2,3 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (77,1% от всех направленных инвестиций), Украины (8,2%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (4,9%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,3% всех направленных инвестиций за рубеж.
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