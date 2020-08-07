На YouTube-канале /UCQXWJ0za2uIx0potcQM2VcA НЦПИ 13 августа (в 12.00) состоится трансляция семинара «Юридические аспекты назначения и использования семейного капитала в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, в ходе семинара будут рассмотрены правовое регулирование, практика назначения и использования семейного капитала на улучшение жилищных условий, получение образования, оплату медицинских услуг, социальное обслуживание и формирование накопительной пенсии матери.

Спикерами семинара станут представители министерств труда и социальной защиты архитектуры и строительства, образования и здравоохранения.

Граждане смогут узнать о порядке, условиях, сроках и целях использования семейного капитала, в том числе досрочного. Не останутся без внимания период действия программы семейного капитала, права на его назначение и восстановление пропущенного срока, также вопросы открытия банковского вклада «Семейный капитал».

До 12 августа экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в ходе мероприятия.