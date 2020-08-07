В Минской области установлены сроки заготовки брусники и клюквы.

Согласно решению Минского областного исполнительного комитета № 622 от 28 июля 2020 года, срок заготовки брусники установлен с 12 августа, клюквы – с 4 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛО, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы в 2020 году в соответствии с Законом «О растительном мире» установлены областными исполнительными комитетами на основании рекомендаций Национальной академии наук Беларуси по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию и Министерства лесного хозяйства.

Минское ГПЛХО напоминает: за нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 15.26 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение сроков заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей) в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых величин.

Заготавливая дары леса, необходимо бережно относится к ягодникам и грибницам, чтобы не нанести ущерб природе.