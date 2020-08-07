|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ЗАГОТОВКИ БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:43 07.08.2020
В Минской области установлены сроки заготовки брусники и клюквы.
Согласно решению Минского областного исполнительного комитета № 622 от 28 июля 2020 года, срок заготовки брусники установлен с 12 августа, клюквы – с 4 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛО, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы в 2020 году в соответствии с Законом «О растительном мире» установлены областными исполнительными комитетами на основании рекомендаций Национальной академии наук Беларуси по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию и Министерства лесного хозяйства.
Минское ГПЛХО напоминает: за нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 15.26 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение сроков заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей) в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых величин.
Заготавливая дары леса, необходимо бережно относится к ягодникам и грибницам, чтобы не нанести ущерб природе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2020
Курсы в банках
на 07.08.2020
Конвертация в банках
на 07.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте