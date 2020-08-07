В органы Комитета государственного контроля в первом полугодии 2020 года поступило 6128 письменных и электронных обращений, что на 2,7% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, количество электронных обращений увеличилось на 35%, устных – уменьшилось на 18%. В январе-июне текущего года в ходе личных приемов принято 983 человека (81,9%).

Из 2153 обращений, поступивших в первом полугодии 2020 года в центральный аппарат Комитета госконтроля, направлено для рассмотрения в иные организации в соответствии с компетенцией 1382, из них взято на контроль 321.

Приняты положительные решения по 76 обращениям (9,6%), признано необоснованными 68 (8,6%). Заявителям даны разъяснения по результатам рассмотрения 447 обращений (56,8%).

Как свидетельствует анализ тематики обращений, приоритетными для граждан остаются коммунально-бытовые и жилищные вопросы, деятельность предприятий и организаций, трудовые отношения (размер выплат стимулирующего характера, нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета при увольнении).

Комитет госконтроля в целях положительного решения поднимаемых гражданами вопросов берет их обращения на контроль, направляет рекомендации либо поручения в соответствующие органы и организации. Создаются межведомственные или рабочие группы. Некоторые обращения рассматриваются с выездом на место.

В частности, только после письма Комитета госконтроля в Минский облисполком в марте 2020 года было принято решение Минского райисполкома о постановке на учет бесхозяйственной водопроводной сети в д. Зацень. При содействии Комитета госконтроля Брестской области жительнице г. Барановичи выполнен перерасчет расхода тепловой энергии и возвращена излишне уплаченная сумма.

В первом полугодии нынешнего года за допущенные нарушения в работе с населением освобождены от занимаемой должности 8 человек, к дисциплинарной ответственности привлечены 120 работников, к административной – 38. Возмещено ущерба и наложено штрафов на сумму более 27,7 тыс. рублей. Возбуждено 1 уголовное дело.

Работники органов Комитета госконтроля в январе-июне 2020 года провели 146 выездных приемов, 175 прямых телефонных линий и 83 «горячие» линии по таким актуальным темам, как начисление заработной платы работникам бюджетной сферы и выплат стимулирующего характера медработникам; наличие в магазинах и аптеках защитных масок и антисептиков; стоимость востребованных продуктов питания в розничной торговой сети; исполнение заявок, поступающих в единую диспетчерскую службу ЖКХ; проведение централизованного тестирования и др.

Так, при рассмотрении информации о нарушениях трудового законодательства, поступившей на прямую телефонную линию Комитета госконтроля Гомельской области, проведен мониторинг ОАО «Щедринское» Жлобинского района. В результате работникам доначислена заработная плата на общую сумму почти 6,6 тыс. рублей, выданы рекомендации руководителю сельхозпредприятия. Информация о выявленных нарушениях была направлена в Светлогорский межрайонный отдел Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда для принятия мер административной ответственности (главного бухгалтера оштрафовали на 6 базовых величин).