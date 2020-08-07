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ЭКОНОМИКА РБ


РОМАН ГОЛОВЧЕНКО НЕ ВИДИТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТОРОВ В СЛУЦКИЙ РАЙОН


17:21 07.08.2020

Премьер-министр Роман Головченко ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Слуцкий район. Это он подчеркнул во время встречи с активом района.

"Не вижу целенаправленной работы по привлечению инвесторов. У вас прекрасный район, очень хорошая логистика, транспортное сообщение. Но держимся на старой структуре - мясо, сахар, хлеб и так далее. Это базовые отрасли, которые не отнесешь к новому технологическом укладу. Поэтому надо разворачиваться руководству района", - считает Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он обратил внимание, что не обязательно ждать прихода иностранных инвесторов, когда есть местные.

"Иначе мы будем постоянно бороться с забитыми складами, неплатежеспособными организациями", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по его мнению, важно поддержать предпринимательскую инициативу, что поможет в создании новых рабочих мест.
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