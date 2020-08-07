ЭКОНОМИКА РБ

ВОДИТЕЛИ ФУРЫ С ТРИДЦАТЬЮ ТЫСЯЧАМИ ЕВРО ЗАДЕРЖАНЫ В «КАМЕННОМ ЛОГЕ»

16:52 07.08.2020 Сморгонские пограничники 5 августа при оформлении в пункте пропуска «Каменный Лог» водителей грузовика, направлявшегося в Литву, обнаружили незадекларированную валюту. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, два напарника – граждане Казахстана – рассказали пограничникам, что с собой у них по несколько тысяч евро в разной валюте: российские рубли, тенге, доллары США, однако результат таможенного досмотра вещей иностранцев выявил у грузоперевозчиков около 33 тысяч евро. Незадекларированные деньги изъяты сотрудниками таможни.