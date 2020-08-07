Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината.

"Правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия граждан в добровольных накопительных программах. Чтобы люди активнее откладывали себе на пенсию", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

"Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны", - добавил он.

Отвечая на вопросы, премьер-министр отметил, что повышение пенсионного возраста сейчас не рассматривается. По его словам, нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.