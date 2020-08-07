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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСКАЛИЙ В ИЮЛЕ ДОБЫЛ СВЫШЕ 5 МЛН ТОНН РУДЫ
16:36 07.08.2020
Второй квартал 2020 года вошел в историю ОАО «Беларуськалий» как период максимальных показателей как по производству, так и по отгрузке калийных удобрений, в первую очередь на экспорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, если в июне рудниками ОАО «Беларуськалий» добыто 5 004 057 тонн руды (и это стало максимальным показателем за всю историю предприятия), то в июле горняки превысили этот рекорд, добыв 5 064 332 тонны руды для производства удобрений. Соответственно, работали на полную мощность обогатители предприятия: товарный выпуск продукции за этот период составил более 1 140 000 тонн (в июне – 1 123 831 тонна).
За первые дни августа уже достигнуты максимальные суточные показатели: 1 августа по добыче калийной руды – 206 754 тонны, 3-го – по отгрузке удобрений (порядка 46 тысяч тонн).
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