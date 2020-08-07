|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕЖЕГОДНЫЙ IV БЕЛОРУССКИЙ ФОРУМ РАБОТНИКОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ СОСТОИТСЯ 27 АВГУСТА
16:12 07.08.2020
27 августа в Минске в бизнес-центре «Виктория» пройдет ежегодный IV Белорусский форум работников кадровой службы, организуемый образовательным центром «Профессиональный интерес».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портала, на мероприятии можно будет узнать о ключевых изменениях в законодательстве в области трудовых отношений, об актуальных вопросах оформления и организации процесса перевода сотрудников на дистанционную работу и ее контроля, о передовых рабочих практиках и лучших наработках, обменяться опытом, рассмотреть актуальную судебную практику по разрешению трудовых споров, получить практические рекомендации.
Деловая программа форума будет включать в себя две сессии «Трудовые отношения» и «Управление персоналом», в рамках которых будут обсуждаться новации законодательства, антикризисные НR-меры: что делать с персоналом в условиях кризиса, рынок труда в Беларуси в 2020 году, заработная плата 2020/2021, вопросы контроля за «дистанционными» работниками, др.
Присутствующие смогут принять участие в круглом столе «Ошибки работодателей: почему работники выигрывают трудовые споры?» и мастер-классе «Готовы к возвращению? Адаптация сотрудников после «удаленки».
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
К участию в форуме приглашаются специалисты по кадрам, руководители отделов кадров, HR-менеджеры и менеджеры по персоналу, секретари, специалисты по делопроизводству, юрисконсульты и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2020
Курсы в банках
на 07.08.2020
Конвертация в банках
на 07.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте