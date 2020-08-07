27 августа в Минске в бизнес-центре «Виктория» пройдет ежегодный IV Белорусский форум работников кадровой службы, организуемый образовательным центром «Профессиональный интерес».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портала, на мероприятии можно будет узнать о ключевых изменениях в законодательстве в области трудовых отношений, об актуальных вопросах оформления и организации процесса перевода сотрудников на дистанционную работу и ее контроля, о передовых рабочих практиках и лучших наработках, обменяться опытом, рассмотреть актуальную судебную практику по разрешению трудовых споров, получить практические рекомендации.

Деловая программа форума будет включать в себя две сессии «Трудовые отношения» и «Управление персоналом», в рамках которых будут обсуждаться новации законодательства, антикризисные НR-меры: что делать с персоналом в условиях кризиса, рынок труда в Беларуси в 2020 году, заработная плата 2020/2021, вопросы контроля за «дистанционными» работниками, др.

Присутствующие смогут принять участие в круглом столе «Ошибки работодателей: почему работники выигрывают трудовые споры?» и мастер-классе «Готовы к возвращению? Адаптация сотрудников после «удаленки».

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

К участию в форуме приглашаются специалисты по кадрам, руководители отделов кадров, HR-менеджеры и менеджеры по персоналу, секретари, специалисты по делопроизводству, юрисконсульты и др.