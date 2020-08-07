В рамках реализации проекта малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ), на базе УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» установлена технология автоматизированного управления инженерными системами в 20-ти квартирном жилом доме в Черикове. Об этом рассказала главный специалист производственно-технического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Кристина Церковная.

По ее словам, к системе отопления была применена стратегия «умного» дома. Схема отопительного контура была построена с учетом внедрения контрольных датчиков, а также исполнительных механизмов в точках распределения энергии, то есть контроль температуры осуществляется на отдельно взятом отопительном приборе, при параллельной схеме их подключения.

В подвале 5-ти этажного жилого дома располагается тепловой пункт. На подающих трубопроводах 4-х существующих стояков установлены клапаны с термоэлектрическими приводами, предназначенными для регулирования подачи теплоносителя в квартиры в зависимости от их текущего теплопотребления. Управление клапанами осуществляется с помощью технических средств шкафа регулирования. Контроллер в шкафу посредством сети интерфейса RS-485 опрашивает квартирные термостаты, и на основании полученных данных о потреблении тепла, дает команду на уменьшение или увеличение теплоснабжения для комфорта в помещении в любое время суток.

На обратных трубопроводах стояков устанавливаются датчики температуры, предназначенные для контроля температуры обратного теплоносителя. Контроллер в шкафу регулирования является ведущим в сети RS-485, и позволяет дистанционно задавать установки квартирного регулирования. Для этого выполняется подключение контроллера к сети Интернет. Жильцы данного дома с помощью приложений на мобильных устройствах, или веб-интерфейса имеют возможность дистанционно контролировать работу устройства и управлять отоплением квартиры находясь на расстоянии.

На сегодня, проанализировав работу данной технологии, можно с уверенностью сказать, что экономия от внедрения данного мероприятия составляет около 20% от потребления тепловой энергии отдельно взятым домом, что соответствует в нашем случае 4 тоннам условного топлива за отопительный период.