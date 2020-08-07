Для первокурсников БГУ сместят сроки оплаты за обучение на неделю.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, такое решение принято в университете в связи с изменениями дат приемной кампании.

Первый взнос в размере 30 % от стоимости обучения за год необходимо внести до 31 августа включительно с момента подписания студентом договора. Второй платеж, 20%, осуществляется с 1 по 15 ноября. Третий – в размере 20% проводится с 1 по 15 февраля 2021 года, а оставшиеся 30% вносятся с 1 по 15 апреля следующего года.

Напомним, прием документов от абитуриентов на платную форму обучения открыт до 15 августа.

Зачисление пройдет 16 и 17 августа.