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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ БГУ СМЕСТЯТ СРОКИ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ
15:46 07.08.2020
Для первокурсников БГУ сместят сроки оплаты за обучение на неделю.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, такое решение принято в университете в связи с изменениями дат приемной кампании.
Первый взнос в размере 30 % от стоимости обучения за год необходимо внести до 31 августа включительно с момента подписания студентом договора. Второй платеж, 20%, осуществляется с 1 по 15 ноября. Третий – в размере 20% проводится с 1 по 15 февраля 2021 года, а оставшиеся 30% вносятся с 1 по 15 апреля следующего года.
Напомним, прием документов от абитуриентов на платную форму обучения открыт до 15 августа.
Зачисление пройдет 16 и 17 августа.
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