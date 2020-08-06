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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВИТ ДО КОНЦА ГОДА
14:01 07.08.2020
Правительство до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината.
"Острый вопрос - какое будущее у сахарной отрасли. По слуцкому комбинату вопросов не должно быть, это мощное предприятие с хорошим объемом производства, модернизированное. Надо думать, как оптимизировать сахарную отрасль в целом, что делать с сырьевой базой. Есть поручение … и правительство к концу года должно выйти с комплексным предложением, как будет работать и развиваться сахарная отрасль в Беларуси в будущем. Это касается ее структуры, как будет организована производственная цепочка - от поля до покупки", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Глава правительства отметил, что государство поддерживало и продолжит поддерживать сахарную отрасль. За последние 15-17 лет проведена ее модернизация, только за последние пять лет вложено $250 млн. Страна производит сахар из отечественного сырья и отказалась от импорта сахара-сырца, созданы оптимальные сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы.
В то же время есть и сложности. Так, в странах - основных торговых партнерах наблюдается перепроизводство сахара, что оказывает давление на цены.
"Сахарный бизнес - такой же бизнес, как и другие. Есть зависимость как от цен на сырье, так и от цен на мировых рынках", - констатировал премьер-министр.
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