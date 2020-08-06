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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ОКОЛО 350 ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ


13:44 07.08.2020

В Беларуси организована работа около 350 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, расширенные продажи, оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника». Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

По ее словам, продажа осуществляется также в нестационарных торговых объектах, реализующих товары школьного ассортимента на площадках, примыкающих к торговым объектам.

Предусмотрено оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента и подгонка одежды по фигуре. Услуги по подгонке одежды будут оказаны жителям и гостям столицы бесплатно с 15 июля по 31 августа в ОАО «ЦУМ Минск».

В организациях торговли представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров и школьно-письменных принадлежностей. Покупатели имеют возможность выбора по моделям, расцветкам, видам, применяемым материалам.

Так, в торговых объектах республики в зависимости от их места нахождения, площади и специализации в продаже представлено порядка 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, до 200 моделей обуви, более 70 моделей трикотажных изделий, а также до 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые оснащены световозвращающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах.

К новому учебному году также предлагается разнообразный ассортимент школьно-письменных и канцелярских принадлежностей: тетради ученические, общие и полуобщие, альбомы и тетради для рисования, альбомы для черчения, краски акварельные, обложки для дневников и тетрадей, ручки шариковые, пишущие узлы, карандаши черно-графитные и цветные, фломастеры и многое другое.

Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели, артикула и других характеристик. В 2020 году стоимость комплекта одежды делового стиля составит от 60 до 303 рублей, набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров – от 22 до 183 рублей.

Стоимость полного комплекта одежды делового стиля и обуви для младших и старших классов практически остается на уровне прошлого года: для младших классов – от 146 до 482 рублей, для старших классов– от 226 до 589 рублей.

В 2019 году стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви для школьников младших классов составляла 157-480 рублей, старших классов – 178-588 рублей. Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров сложилась на уровне от 23 до 168 рублей.
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