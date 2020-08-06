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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРИВЛЕКЛИ $67 МЛН ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
13:18 07.08.2020
За январь-июнь 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли 67 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.
Как сообщает сайт СЭЗ, это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за первое полугодие 2020 года в СЭЗ «Гродноинвест» из-за рубежа поступило свыше 181 млн долларов США инвестиций. Это на 43% больше, чем годом ранее. Ключевым инвестором выступила Российская Федерация, откуда привлечено 46 млн долларов США. В топ-5 инвесторов вошли Австрия ($39 млн), Нидерланды ($39 млн), международные организации ($26 млн), Кипр ($14 млн). Всего инвестиций привлечено из 15 стран, включая Польшу, ОАЭ, Узбекистан, Украину, Эстонию, США, Германию и др.
Лидером по привлечению инвестиций из-за рубежа среди участков СЭЗ «Гродноинвест» стал Сморгонский район. Здесь резиденты СЭЗ инвестировали свыше 161 млн долларов США. В реализацию проектов на территории СЭЗ «Гродноинвест» в г. Гродно привлечено 16 млн долларов США, что в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. В Гродненский, Свислочский и Лидский районы привлечено по 1 млн долларов США и более иностранных инвестиций.
В СЭЗ «Гродноинвест» реализуются значимые для Гродненской области инвестиционные проекты. В Сморгонском районе инвесторами из Турции и Узбекистана ведется строительство вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее, польской Группой компаний Szynaka создается многопрофильное производство мебели для жилых помещений, австрийской Группой компаний Kronospan развивается мебельный кластер.
В Гродно польская мебельная компания Gabi реализует проект по производству корпусной мебели, в том числе для поставок в концерн IKEA. Также в этом году идет модернизация производств 11 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно, Лиде, Слониме, Щучине, Новогрудке и Сморгони.
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