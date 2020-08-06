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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ НЕ ВИДИТ ОТДАЧИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА ЧЕРЕЗ БИРЖУ
13:05 07.08.2020
Биржевой инструмент пока не дает той отдачи, на которую сахарная отрасль могла бы рассчитывать, это связано с очень жесткой конкуренцией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о перспективах реализации сахара через биржу.
По его мнению, биржевые торги в первую очередь выгодны покупателю, когда есть дефицит товара. Сахара же, напротив, переизбыток.
"Сейчас хороший восходящий тренд (по цене реализации сахара - прим.). За три года цена упала на $150, это очень много для такого товара. Сейчас идет небольшое восстановление рынка. Но поставлена задача не ждать, когда вырастет экспортная цена, надо сокращать расходы, увеличивать эффективность переработки сырья", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.
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