Биржевой инструмент пока не дает той отдачи, на которую сахарная отрасль могла бы рассчитывать, это связано с очень жесткой конкуренцией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о перспективах реализации сахара через биржу.

По его мнению, биржевые торги в первую очередь выгодны покупателю, когда есть дефицит товара. Сахара же, напротив, переизбыток.

"Сейчас хороший восходящий тренд (по цене реализации сахара - прим.). За три года цена упала на $150, это очень много для такого товара. Сейчас идет небольшое восстановление рынка. Но поставлена задача не ждать, когда вырастет экспортная цена, надо сокращать расходы, увеличивать эффективность переработки сырья", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.