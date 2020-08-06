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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС НАЧАЛАСЬ ЗАГРУЗКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
12:34 07.08.2020
7 августа 2020 года на первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») началась загрузка ядерного топлива.
Как сообщает «Росатом», в 11:45 в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.
После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности), с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.
По информации Минэнерго Беларуси, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года.
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