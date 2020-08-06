В первом полугодии 2020 года в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) поступила 231 заявка на выдачу патентов на изобретения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, зарегистрировано 237 изобретений, что равно количеству зарегистрированных изобретений за тот же период 2019 года.

В то же время за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 213 патентов на имя национальных заявителей, что составляет рост на 12,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а на имя иностранных заявителей – 24, что составило уменьшение их числа на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.