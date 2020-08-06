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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В НЦИС ПОСТУПИЛА 231 ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
12:27 07.08.2020
В первом полугодии 2020 года в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) поступила 231 заявка на выдачу патентов на изобретения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, зарегистрировано 237 изобретений, что равно количеству зарегистрированных изобретений за тот же период 2019 года.
В то же время за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 213 патентов на имя национальных заявителей, что составляет рост на 12,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а на имя иностранных заявителей – 24, что составило уменьшение их числа на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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