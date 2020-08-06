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ЭКОНОМИКА РБ


СИТУАЦИЮ НА САХАРНЫХ ЗАВОДАХ БЕЛАРУСИ УДАЛОСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ, НО НУЖНО ПОВЫСИТЬ ДОХОДНОСТЬ ЭКСПОРТА - ПРЕМЬЕР


11:59 07.08.2020

Ситуацию на сахарных заводах Беларуси удалось стабилизировать, но нужно повысить доходность экспорта. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината.

"Сахарная отрасль - это существенная часть обрабатывающей промышленности. По ней уже принимались решения, поскольку в непростой ситуации отрасль оказалась из-за мирового перепроизводства и падения цен на сахар. Поэтому то, что сейчас в принципе удалось стабилизировать ситуацию, четыре предприятия сахарной отрасли работают достаточно неплохо в этих условиях, - уже результат", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр обратил внимание, что сейчас начинается сезон переработки нового урожая сахарной свеклы и важно выйти на хорошие показатели.

По его мнению, оказанная ранее господдержка дала свои результаты, удалось полностью обеспечить потребности всех отечественных переработчиков за счет собственного сырья.

"Сейчас главная задача - повысить доходность на экспортных рынках. Есть разные варианты, пока не буду раскрывать всю кухню", - добавил Роман Головченко.

Он отметил, что сложно сбалансировать сахарный рынок, имея четыре предприятия одного профиля, хотя у них немного разная структура производства.

"Тем не менее, в отличие от многих наших конкурентов, мы не закрыли ни одно наше предприятие. Можно, конечно, законсервировать, чтобы минимизировать расходы, но потом будет очень сложно открываться. Пока все предприятия на плаву, это радует", - сказал глава правительства.
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