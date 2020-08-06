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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В МАГАЗИНАХ БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ДЕТСКОЕ ПЮРЕ ИЗ МАНГО ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТОПТЫШКА»
11:47 07.08.2020
В начале следующей недели в магазинах Беларуси появится пюре для детского питания из манго торговой марки «Топтышка», которое выпускают в ОАО «Малоритский КОСК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, пюре выпускается в гибкой упаковке типа «Пауч» и рекомендовано детям с 6 месяцев.
Пюре без добавления сахара, ароматизаторов, красителей и консервантов. Оно получилось невероятно нежным и сладким, как настоящий спелый манго, с приятным фруктовым ароматом с нотками дыни, абрикоса и персика.
К слову, манго богат бета-каротином, витамином С и В6, цинком, органическими кислотами. Благодаря этому фрукт укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение, улучшает память и концентрацию и помогает поддерживать водный баланс в организме, успокаивает нервы.
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