В начале следующей недели в магазинах Беларуси появится пюре для детского питания из манго торговой марки «Топтышка», которое выпускают в ОАО «Малоритский КОСК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, пюре выпускается в гибкой упаковке типа «Пауч» и рекомендовано детям с 6 месяцев.

Пюре без добавления сахара, ароматизаторов, красителей и консервантов. Оно получилось невероятно нежным и сладким, как настоящий спелый манго, с приятным фруктовым ароматом с нотками дыни, абрикоса и персика.

К слову, манго богат бета-каротином, витамином С и В6, цинком, органическими кислотами. Благодаря этому фрукт укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение, улучшает память и концентрацию и помогает поддерживать водный баланс в организме, успокаивает нервы.