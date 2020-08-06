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ЭКОНОМИКА РБ


ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР НАЧАЛ РАБОТУ РЯДОМ С АЭРОПОРТОМ ГРОДНО


11:14 07.08.2020

Доплеровский метеорологический радиолокатор 6 августа начал работу рядом с аэропортом Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, автоматизированный комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать метеорологическую обстановку.

Новый объект поможет улучшить качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных метеорологических явлений, оценить их степень, интенсивность и скорость перемещения, а значит и заблаговременно предупредить об опасности.

Обработка полученных данных позволит синоптикам строить метеорологические карты опасных явлений погоды, высоты верхней границы облачности, сумм и интенсивности осадков, наличия зон турбулентности и обледенения.

Стоимость объекта составила более Br4,6 млн, в том числе около Br3,6 млн было направлено на оборудование. Сам автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс находится в башне на высоте свыше 30 м. Данные, полученные с его помощью, передают на авиационную метеостанцию, расположенную в аэропорту Гродно, в Белгидромет.

"В завершающем году пятилетки в ходе реализации «Дорожной карты» построим еще один радиолокатор в Бресте, 7 метеорологических станций, завершим модернизацию коммуникационных сетей, обновим компьютерную технику. Введенный в строй гидрометеорологический объект в Гродно очень важен для страны в плане предупреждения и упреждения неблагоприятных атмосферных явлений. Повысить качество прогноза помогло и расширение сети метеорологических станций. В 2017 году их по стране было 38, при этом лишь половина была автоматическими. До конца этого года количество станций возрастет до 70, причем все будут работать в автоматическом режиме" – сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
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