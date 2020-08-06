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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАМОЛОТИЛИ 1 МЛН ТОНН ЗЕРНА
10:46 07.08.2020
Аграрии Минской области намолотили 1028,7 тыс. тонн зерна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в регионе убраны 255,8 тыс. га, средняя урожайность – 40,2 ц/га.
По общему намолоту в лидерах Несвижский (103 тыс. тонн), Клецкий (77 тыс. тонн), Копыльский (73 тыс. тонн) районы. Лучшая урожайность отмечается в хозяйствах Несвижского (65 ц/га), Клецкого (55 ц/га), Минского (52 ц/га) районов.
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