Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили $8 857,5 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июль 2020 года золотовалютные резервы выросли на $61,8 млн, или на 0,7 процентных пункта, после роста в июне на $916,4 млн (на 11,63%).

Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В июле 2020 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $422 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.