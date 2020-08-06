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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ДО $8,9 МЛРД
09:45 07.08.2020
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили $8 857,5 млн (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июль 2020 года золотовалютные резервы выросли на $61,8 млн, или на 0,7 процентных пункта, после роста в июне на $916,4 млн (на 11,63%).
Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.
В июле 2020 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $422 млн.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
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