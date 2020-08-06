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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 950,7 МЛН РУБЛЕЙ
09:41 07.08.2020
В консолидированный бюджет Брестской области за январь-июль 2020 года поступило 950,7 млн рублей налогов и иных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (393,9 млн рублей, или 41,4%), налога на добавленную стоимость (115,4 млн рублей, или 12,1%), налога на прибыль (71,3 млн рублей, или 7,5%), акцизов (66,3 млн рублей, или 7,0%), дивидендов и части прибыли унитарных предприятий (56,0 млн рублей, или 5,9%), налога при упрощенной системе налогообложения (52,6 млн рублей, или 5,5%), налога на недвижимость (50,9 млн рублей, или 5,4%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась доля подоходного налога в общих доходах на 6,7%, налога на добавленную стоимость – на 1,8%, акцизов – на 1,3%, налога при упрощенной системе налогообложения – на 0,8 процентных пункта.
В то же время снизился удельный вес налога на прибыль на 1,3%, дивидендов и части прибыли унитарных предприятий – на 1,7%.
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