В консолидированный бюджет Брестской области за январь-июль 2020 года поступило 950,7 млн рублей налогов и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (393,9 млн рублей, или 41,4%), налога на добавленную стоимость (115,4 млн рублей, или 12,1%), налога на прибыль (71,3 млн рублей, или 7,5%), акцизов (66,3 млн рублей, или 7,0%), дивидендов и части прибыли унитарных предприятий (56,0 млн рублей, или 5,9%), налога при упрощенной системе налогообложения (52,6 млн рублей, или 5,5%), налога на недвижимость (50,9 млн рублей, или 5,4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась доля подоходного налога в общих доходах на 6,7%, налога на добавленную стоимость – на 1,8%, акцизов – на 1,3%, налога при упрощенной системе налогообложения – на 0,8 процентных пункта.

В то же время снизился удельный вес налога на прибыль на 1,3%, дивидендов и части прибыли унитарных предприятий – на 1,7%.