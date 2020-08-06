Два карьерных самосвала БЕЛАЗ-7540К грузоподъемностью 30 тонн в начале августа прибудут в Оренбургскую область на рудник «Весенний» российской компании АО «ОРМЕТ» (входит в АО «Русская медная компания»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», 30-тонники БЕЛАЗ-7540К оснащены высокоэффективным 400-сильным двигателем, современной гидромеханической трансмиссией, надежной тормозной системой, гидравлической системой рулевого управления и опрокидывания платформы.

Машины экономичны по расходу топлива, смазочных материалов и с учетом сложных условий эксплуатации медно-цинкового карьера под Орском укомплектованы дополнительными опциями – узлами и системами, расширяющими функционал машин и улучшающими их эксплуатационную привлекательность. В частности, кабина БЕЛАЗ-7540К для комфортного вождения оборудована кондиционером, электроподогреваемыми зеркалами заднего вида и дополнительным отопителем.

АО «ОРМЕТ», отмечающее в этом году 25-летний юбилей со дня своего основания, занимается добычей и первичной переработкой медных и медно-цинковых руд на двух рудниках. На одном из них под названием «Весенний», расположенном в Домбаровском районе Оренбургской области, добыча руды ведется открытым способом на базе Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения. Новые 30-тонные «БЕЛАЗы» пополнят парк белорусской карьерной техники АО «ОРМЕТ», состоящего из 45-тонных карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-4547 и тягача БЕЛАЗ-74470, уже работающих на руднике «Весенний».