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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЯ ОТ ВНЕДРЕННЫХ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВИЛА СВЫШЕ 53 ТЫС. Т У.Т.
09:18 07.08.2020
В Могилевской области в первом полугодии 2020 года внедрено 1080 энергосберегающих мероприятий, суммарный объем экономии от которых составил 53 475 т у.т. об этом сообщила старший инспектор группы делопроизводства и отчетности Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Мейсен Галина.
По ее словам, это обеспечило выполнение областью целевого показателя на уровне «минус» 4,0% при задании на январь-июнь «минус» 4,0%.
Основной экономический эффект получен по следующим направлениям: внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве – 19764,4 т у.т. (37% от общего объема экономии); оптимизация схем теплоснабжения – 11381,2 т у.т. (21% от общего объема экономии); другие направления по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов – 6 853,3 т у.т. (23% от общего объема экономии) и др.
Методическая и целенаправленная работа сотрудников управления со специалистами организаций, органов управления районных исполнительных комитетов, объединений в рамках проведения консультативно-обучающих семинаров, технической учебы и индивидуальных консультаций позволила достичь представления респондентами отчетов в виде электронного документа более 97% от общего количества при 100% сборе отчетности в целом. Динамика за 3 года показывает рост использования программного обеспечение «АРМ Респондент» на 42% и увеличения количества «электронных» отчетов с 56,2% в 2016 году до 97% за первое полугодие 2020 года:
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