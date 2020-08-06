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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ПРОЙДЕТ В НАН БЕЛАРУСИ 7 АВГУСТА
18:22 06.08.2020
7 августа в НАН Беларуси пройдет выставка «Беларусь интеллектуальная».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, на выставке будет представлено свыше 150 новейших разработок и технологий отечественных ученых.
Экспозиция состоит из трех кластеров: «IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики», «Преодоление COVID-19» и «Технологии будущего».
В рамках мероприятия БелТПП представит концепцию постоянно действующей выставки достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», руководители НАН Беларуси и БелТПП совместно с учеными обсудят перспективы и конкретные совместные шаги по продвижению высокотехнологичной белорусской продукции на экспорт.
Организаторами мероприятия выступают НАН Беларуси и БелТПП.
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