ЭКОНОМИКА РБ

ВЫСТАВКА «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ПРОЙДЕТ В НАН БЕЛАРУСИ 7 АВГУСТА

18:22 06.08.2020 7 августа в НАН Беларуси пройдет выставка «Беларусь интеллектуальная». Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, на выставке будет представлено свыше 150 новейших разработок и технологий отечественных ученых. Экспозиция состоит из трех кластеров: «IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики», «Преодоление COVID-19» и «Технологии будущего». В рамках мероприятия БелТПП представит концепцию постоянно действующей выставки достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», руководители НАН Беларуси и БелТПП совместно с учеными обсудят перспективы и конкретные совместные шаги по продвижению высокотехнологичной белорусской продукции на экспорт. Организаторами мероприятия выступают НАН Беларуси и БелТПП.