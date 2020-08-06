В первом полугодии 2020 года за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки 56 должностным лицам судом вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 5197,5 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 27 должностным лицам выданы предупреждения.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования, что случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров № 839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 Положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

В ведомстве также напоминают о необходимости хозяйствующими субъектами заключения на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» сделок по экспорту продукции, не относящихся к изъятиям, установленным постановлением Совета министров от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах.