В Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) определена стоимость обучения на первой ступени высшего образования дневной и заочной формы.

Так, на большинстве специальностей дневной формы обучения для 1 курса на 2020/2021 учебный год установлена стоимость обучения в размере 3402,5 рубля, для 2 курса - 3399,4 рубля, для 3 курса - 3396,4 рубля, а для 4 курса - 3375,0 рубля.

Более подробно ознакомиться с ценами можно здесь.