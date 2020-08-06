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ЭКОНОМИКА РБ
В БГТУ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СО СТОИМОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ
18:14 06.08.2020
В Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) определена стоимость обучения на первой ступени высшего образования дневной и заочной формы.
Так, на большинстве специальностей дневной формы обучения для 1 курса на 2020/2021 учебный год установлена стоимость обучения в размере 3402,5 рубля, для 2 курса - 3399,4 рубля, для 3 курса - 3396,4 рубля, а для 4 курса - 3375,0 рубля.
Более подробно ознакомиться с ценами можно здесь.
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