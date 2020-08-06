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ЭКОНОМИКА РБ
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕДРИТЬ В COOO «БЕЛВЕСТ»
17:51 06.08.2020
COOO «Белвест» выполняет проект по разработке и освоению новых технологий в производстве обуви (операции дефектовки кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки и других) с внедрением роботизированных методов производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, проект предусмотрен госпрограммой инновационного развития на 2016-2020 годы.
Применение программно-аппаратного комплекса обеспечит существенное повышение качества оценки кож с возможностью анализа не только внешних, но и внутренних дефектов.
«Инновационность комплекса заключается в применении роботизированных технологий с уникальной оснасткой рабочих органов, технологий машинного зрения и ультразвуковой резки, самообучающихся автоматизированных систем управления. Реализация этого проекта позволит повысить технологический уровень предприятия, укрепить позиции в существующих сегментах обувного рынка, расширить географию экспорта, значительно снизить производственные издержки, повысить качество и конкурентоспособность отечественной продукции», – сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин во время посещения 6 августа предприятия.
По его словам, роботизация производства не приведет к сокращению численности коллектива предприятия, так как общий прирост объема потребует большего количества работников по таким специальностям, которые пока не представляется возможным автоматизировать.
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