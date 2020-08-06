Комитет «Гомельоблимущество» провел уже пятые в этом году электронные торги, на которых было продано здание в Буда-Кошелевском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на торгах, которые проходят в электронном формате, за 2020 год потенциальным покупателям было предложено 73 лота (для сравнения: за весь 2019 год было выставлено 83 лота).

На сегодня назначено 3 аукциона: 25 августа, 1 и 8 сентября. На торги выставлено 32 лота, из которых: 3 предлагается по своей первоначальной стоимости; 6 – с понижением цены на 20%; 10 – с понижением цены на 50%; 2 – с понижением цены на 80%;11 – за базовую величину.