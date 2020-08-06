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ЭКОНОМИКА РБ
В «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО» УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ
17:16 06.08.2020
В «Белоруснефть-Особино» увеличат производство мяса птицы.
Как пишет портал neft.by, проведенный апгрейд сразу 4 птичников позволит на той же площади размещать вдвое больше пернатых, а объемы продукции в «Белоруснефть-Особино» вырастут до 60 тысяч тонн в год.
Модернизация птичников началась в феврале, а спустя полгода его торжественно открыли. От старых зданий остались только продольные стены.
Главное изменение – напольное содержание бройлеров заменили на клеточное. Если раньше один такой птичник вмещал 24 тысячи пернатых, сейчас – в два раза больше. Итальянское оборудование контролирует все нюансы микроклимата, датчики улавливают влажность, температуру и объем корма. Причем все параметры устанавливаются отдельно для каждой возрастной группы.
В день открытия сюда переселили 172 тысячи цыплят.
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