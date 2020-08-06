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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЕЙШИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ КАЗЕИНА НА БУТБ СТАЛИ США
17:01 06.08.2020
По итогам семи месяцев 2020 г. экспорт казеина через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) вырос почти в 2,5 раза к показателю аналогичного периода 2019 г. и составил $2,1 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БУТБ, больше половины от этой суммы - закупки компаний из США, использующих белорусский пищевой и технический казеин для производства спортивного питания, красок, клея, пластмасс. По сравнению с январем-июлем прошлого года поставки казеина на американский рынок выросли в 2,2 раза.
В тройке крупнейших покупателей белорусского казеина (преимущественно технического) также Германия ($0,6 млн) и Польша ($0,3 млн).
Активные закупки казеина иностранными компаниями на биржевых торгах начались лишь в середине мая 2020 г. До этого в течение примерно пяти месяцев сделки практически не совершались.
Наметившийся три месяца назад восходящий тренд обусловлен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, прежде всего в США. Дефицит казеина, сложившийся в связи с падением объемов производства в основных странах-экспортерах, подогрел спрос на продукцию белорусских молокоперерабатывающих предприятий и поспособствовал росту биржевых котировок.
На 1 августа 2020 года на БУТБ аккредитованы 22 компании из США. В 2020 г. они закупали на биржевых торгах пиломатериалы, казеин и лом черных и цветных металлов.
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