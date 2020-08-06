К системе «Электронный рецепт» подключено почти 600 учреждений здравоохранения Беларуси. За первое полугодие выписано более 5,5 млн электронных рецептов. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации, которое подвело подвело итоги реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

Согласно информации, в рамках проекта «Электронная школа» разработано программно-методическое обеспечение Республиканской информационно-образовательной среды – основы для формирования единого информационного пространства отрасли, оснащены компьютерным оборудованием школы Оршанского района в рамках ускоренного масштабирования проекта в данном регионе.

Разработан единый реестр лицензий, с 1 июля 2020 г. сведения из него предоставляются в виде электронной услуги на едином портале электронных услуг.

Активно ведется работа по развитию информационной системы охраны границы и пограничного контроля. За 1 полугодие 2020 г. завершено проектирование 7 объектов, из них по 3 объектам начато строительство, по 4 – ведется выбор подрядной организации.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года также продолжается выполнение работ по созданию, модернизации и внедрению специализированных информационных систем, направленных на цифровую трансформацию процессов управления МНС (АИС «Расчет налогов»), ФСЗН (АИС «Персонифицированный учет»), Минфина (АС финансовых расчетов), КГК (АИС «Контрольная деятельность») и других государственных органов.