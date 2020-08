ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ПЕРВОГО МАСШТАБНОГО ОНЛАЙН-ХАКАТОНА ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

16:34 06.08.2020 В Беларуси состоялся финал первого масштабного онлайн-хакатона для женщин-предпринимателей She’s Next, Empowered by Visa. На протяжении целой недели участники совершенствовали свои идеи и личностные навыки, чтобы в воскресенье получить возможность презентовать проект перед большой аудиторией и побороться за места победителей. Хакатон для тех, чьи заявки были обработаны и отобраны к участию в программе компетентным составом менторов, стартовал 27 июля. Продуктивность и насыщенность за неделю мероприятия впечатляет: 160 часов напряженной работы над продуктами, из которых 13 часов участники провели на мастер-классах, 12 часов – на менторских сессиях. За время проведения мероприятия к хакатону присоединилось 32 ментора из разных стран, среди которых ведущие специалисты в сфере юриспруденции, маркетинга, финансов, бизнес-консалтинга, PR, инвестиций и других. В числе менторов также активно делились своей экспертизой с командами представители банков-партнеров хакатона: Сергей Лунегов (Белинвестбанк) и Юлия Дмуховская (МТБанк). Одной из главных задач команд, определяющей участие в финале хакатона, состояла в демонстрации работающего прототипа. Всего в финале презентовали свои проекты 17 команд, каждая из которых показала свой потенциал и развитие проекта за небольшой промежуток времени. Хакатон также стал площадкой, объединяющей людей с общими интересами, желанием создавать полезные и социально ответственные сервисы. По итогам финальных питчей места среди команд-участников распределились следующим образом. Победитель хакатона – проект SaveUs, который получил 6 000 долларов и доступ к образовательному онлайн-пакету от Imaguru Startup Hub. Команда разработала платформу на стыке благотворительности и e-commerce, нацеленную на помощь бездомным животным. Для пользователей сервис станет удобным и прозрачным способом находить новых членов семьи и помогать животным, а для волонтеров – единой платформой для размещения своих подопечных и получения материальной помощи. Победа в номинации «Лучшее прорывное решение» – проект Sova (4000 долларов и доступ к образовательному онлайн-пакету от Imaguru Startup Hub). Команда представила прототип мобильного приложения, которое помогает людям быстрее засыпать и лучше высыпаться благодаря вечерней практике из легкой тренировки на растяжку мышц, дыхательных упражнений и короткой ментальной практике расслабления тела. Победу в номинации «Лучшее решение по версии Партнера (МТБанк)» – сертификат на обслуживание в МТБанк на выгодных условиях для команды стартапа – одержала команда TSgroup, которая предложила создание веб-сайта «Мастер интервью», посвященного проблематике собеседований и позволяющего организовать оценку компетенций пользователя (онлайн-собеседование) с возможностью трудоустройства. Победу в номинации «Лучшее решение по версии Партнера (Белинвестбанк)» – сертификат на обслуживание в Белинвестбанке на выгодных условиях для команды стартапа – получила команда EcoLarry, которая презентовала идею приложения-тамагочи, помогающего сформировать эко-привычки и стать эко-дружественным. Специальную награду She’s Next, Empowered by Visa от партнеров хакатона - бесплатное участие в образовательном проекте с поддержкой ведущей бизнес-школы ИПМ со стороны Белинвестбанка и 2 билета на «Бизнес-пробуждение 5.0» от МТБанка – получают команды Lemur onboARD и Re:Mind. • Подарок от Старонка в качестве бесплатного пользование конструктором сайтов "Старонка" на год получили Intimatica и Panenka. Также ТОП-10 команд получат доступ к образовательной платформе Imaguru Startup Lab: Lemur onboARD, Re:Mind, TSgroup, Intimatica, Panenka, Easysoft, EcoLarry, ARTERUM, LiveFitness, Straw.