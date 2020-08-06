ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 12 АВГУСТА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

15:35 06.08.2020 Комитет государственного контроля Гомельской области 12 августа 2020 г. проведет «горячую линию» с жителями Гомельской области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 23-83-87.