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ЭКОНОМИКА РБ


АКТИВНОСТЬ ПО ПОИСКУ СЪЕМНОГО ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА НА 36%


15:12 06.08.2020

Впервые с начала 2020 года можно констатировать действительно высокий спрос на аренду квартир. Старт вступительной кампании, а также выпуск из ВУЗов студентов последних курсов привел к тому, что активность по поиску съемного жилья в Минске выросла за июль на 36%.

Как сообщает Realt.by, по сравнению с прошлым годом июльский спрос оказался на 12% ниже, что можно объяснить меньшим числом абитуриентов. В этом году на централизованное тестирование зарегистрировалось на 16% меньше человек.

Несмотря на активизацию спроса общее предложение на рынке долгосрочной аренды еще немного подросло на 4,8%, тем самым обновив исторический рекорд. Но стоит отметить, что многие (особенно бюджетные) объекты не задерживались в базе и покидали ее за 1−3 дня.

В прошлые годы в августе предложение всегда сокращалось, так как именно этот на летний месяц приходится пиковый спрос.

На фоне сезонного повышения спроса цены на наиболее популярные типы квартир перестали снижаться и показали небольшой рост.

На конец июля средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $276 (рост на 2,2%); 2-комнатные квартиры — $349 (рост на 1,5%); 3-комнатные квартиры — $435 (снижение на 0,7%).

Более 100 собственников в июле переписали цены в объявлениях в сторону повышения. Чаще всего цены повышали владельцы 1-комнатных квартир.

Сезонное повышение цен позитивно сказалось на инвестиционной привлекательности аренды. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в Минске выросла на 0,06 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Наиболее выгодно на сегодня сдавать в аренду квартиры в кирпичных хрущевках и брежневках. У такого жилья средняя доходность находится в диапазоне 6,8-7,1%.
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