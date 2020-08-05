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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВСКОМ РАЙОНЕ


13:40 06.08.2020

Инвестиционный форум во второй раз пройдет в Могилевском районе 11 сентября, пишут «Могилевские ведомости».

Как рассказали в ОАО «Могилевское агентство регионального развития», которое является одним из организаторов мероприятия, второй сезон форума «Могилевский район – территория возможностей» будет направлен на стимулирование предпринимательской деятельности на территориях средних, малых городских поселений и сельской местности. В его работе планируется участие представителей предпринимательства, крупных компаний, малого и среднего бизнеса, районных и областных органов власти, объединений предпринимательства, инвестиционных компаний, международных организаций.

Проведение форума включает в себя пленарное заседание, секции, презентацию инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в районе, выставка промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала района, посещение его предприятий.

В рамках пленарного заседания планируется выступление должностных лиц, представителей иностранных государств, руководителей субъектов предпринимательства, объединений предпринимателей, малых и средних предприятий. Намечается подписание соглашений и договоров о сотрудничестве.

На двух запланированных секциях будут обсуждаться вопросы отраслевой проблематики, взаимодействия сектора малого и среднего предпринимательства и крупных предприятий с органами госуправления, доступа к финансовым ресурсам, актуальные задачи процесса интеграции белорусского бизнеса в мировое экономическое пространство.
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