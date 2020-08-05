Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 августа 2020 года выросло до 68,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 6 августа зарегистрированы 68 тыс. 503 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 63 тыс. 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 580 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 127 человек, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 344 тыс. 303 теста.