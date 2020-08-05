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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В КИТАЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40%


13:16 06.08.2020

За январь-июнь 2020 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили экспорт в Китай до 34,3 млн долларов США, что на 40,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Если ранее на рынок этой страны поставлялись только целлюлоза, бумага и картон, то сегодня в дополнение еще экспортируются пиломатериалы и фанера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в текущем году доля отгрузок в Китай в общем объеме экспорта возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 8,6% до 12,8%.

Китай для предприятий концерна один из наиболее перспективных рынков сбыта. Этому содействуют те прочные взаимосвязи и всестороннее сотрудничество, установившиеся между Беларусью и Китаем. Китайские партнеры видят в белорусских предприятиях большой потенциал и активно идут на сотрудничество во внешнеэкономической деятельности.

Весной текущего года для экспорта в Китай белорусской целлюлозы начала работать новая логистическая схема прямой доставки грузов железнодорожным транспортом. Светлогорский ЦЦК уже отправил в Китай порядка десяти железнодорожных составов в Китай. Груз доставляется покупателю всего за 16 суток.

Активно наращивают свое присутствие предприятия концерна и на других рынках дальнего зарубежья. Так, в 8 раз вырос экспорт в Австрию, 6,5 раз в США, более чем в три раза в Индию и Индонезию, в 2-2,5 раза в Великобританию, Швейцарию, Гану и Турцию. Планомерно наращиваются поставки и на такие рынка как Бахрейн, Канада, Израиль, Филиппины и др.

Работа предприятий по диверсификации рынков сбыта и освоению новых планомерно приносит свои плоды. В январе-июне доля отгрузок в страны дальнего зарубежья по сравнению с январем-июнем 2019 года выросла с 49,9% до 51,8% (на 1,9 п.п.).

В целом география экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в первом полугодии охватила 58 стран, куда поставлено продукции почти на 270 млн долларов США.
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