Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси 6 августа 2020 года приняла положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего выполнить первую загрузку штатной активной зоны реактора энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Об этом сообщает Госатомнадзор.

«Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел целевую проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность», - говорится в сообщении.

Госатомнадзор контролирует исполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, включая специальные условия действия лицензии, в рамках надзорной деятельности, в том числе в режиме постоянного надзора (24/7), а также путем проведения целевых проверок. Результаты надзора, наряду с другими документами, анализируются перед принятием решений о выдаче ГП «Белорусская АЭС» разрешений.

Как сообщалось ранее, в соответствии со вступившим в силу постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 32 от 30 июля 2020 г. регулирующий орган будет последовательно и с учетом готовности Белорусской АЭС осуществлять выдачу разрешений для этапов ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС: первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация.

После завершения перечисленных этапов будет рассмотрен вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая выдается до начала работы государственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. В соответствии с текущими графиками работ и озвученной ранее информацией, выход на этап эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС ожидается в 1 квартале 2021 года.

Госатомнадзор акцентирует внимание, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будут проведены общественные слушания, целью которых является доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения Госатомнадзором экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС.