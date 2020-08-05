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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА БОЕВОЙ МАШИНЫ 9А33-2Б ИЗ СОСТАВА ЗРК «ОСА» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ
12:22 06.08.2020
В рамках предварительных испытаний опытного образца модернизированной боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса «Оса» на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО успешно прошли стрельбовые испытания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе испытаний подтверждены характеристики зенитного ракетного комплекса по уничтожению зависающего вертолета (беспилотного летательного аппарата) на фоне пассивных помех и отражения от местных предметов.
Модернизированная радиоэлектронная аппаратура боевой машины обеспечила в штатном режиме обнаружение, устойчивое автоматическое сопровождение цели, а также наведение зенитной управляемой ракеты на воздушную мишень.
По итогам предварительных испытаний рабочей конструкторской документации опытного образца изделия будет присвоен литер «О».
В настоящее время ОАО «2566 ЗРРЭВ» выполняет глубокую модернизацию боевых машин 9А33БМ2, 9А33БМ3 из состава зенитного ракетного комплекса «Оса» до уровня 9А33-2Б.
Начиная с 2017 года, ведутся работы по переводу боевой машины ЗРК «Оса» на новую колесную базу. Для решения этой проблемы специалисты предприятия коренным образом изменили общую конструктивную концепцию боевой машины, применив в качестве базового шасси серийно выпускаемое Минским автомобильным заводом шасси семейства МАЗ-6317.
Дополнительно на современную элементную базу были переведены главные усилители приемных устройств, система измерения дальности станций сопровождения цели и визирования ракет, система выделения сигналов ошибок.
Благодаря проведенным мероприятиям конструкторам борисовского завода удалось решить задачу увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
Модернизация основных систем ЗРК «Оса» позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок его службы, снизить затраты на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов.
Кроме того, усовершенствованная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» имеет большой потенциал для дальнейших модернизаций, в том числе, связанных с применением зенитных управляемых ракет перспективных разработок.
Опытно-конструкторскую работу планируется завершить в сентябре 2020 года.
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