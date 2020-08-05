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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО» МОЖЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛОРУССКИХ ФЕРМЕРОВ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


11:54 06.08.2020

Выставка «Белагро» может стать площадкой для установления эффективного сотрудничества белорусских фермеров и торговых организаций. Это было отмечено на состоявшейся 5 августа в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) встрече с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белкоопсоюза, Федерации профсоюзов Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома, НО «Ассоциация розничных сетей», республиканского и областных общественных объединений фермеров, крестьянских фермерских хозяйств, крупных торговых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, встреча была посвящена вопросам поставки на потребительский рынок республики свежей плодоовощной продукции, выращенной фермерскими хозяйствами.

По результатам встречи приняты решения, которые позволят активизировать поставки свежих овощей и плодов в торговую сеть республики на взаимовыгодных для производителей и торговых организаций условиях.

В частности, Белорусским общественным объединением фермеров совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация розничных сетей» в кратчайшие сроки будет проведена работа по вопросу дополнительного заключения договоров на поставку свежей плодоовощной продукции между фермерскими хозяйствами и крупными торговыми сетями, в том числе согласованию ассортимента, объемов поставки, требований к качеству поставляемой плодоовощной продукции, уровня отпускных цен, условий и сроков поставки, взаимной ответственности сторон за невыполнение договорных обязательств.

В целях обеспечения максимально насыщения потребительского рынка отечественными овощами, плодами и ягодами рекомендовано облисполкомам и Минскому горисполкому выделить дополнительные места на рынках и определить специальные площадки в населенных пунктах для продажи выращенной плодоовощной продукции производителями и физическими лицами.

Участникам рабочей встречи в целях заключения договоров на поставку свежей плодоовощной продукции предложено использовать площадку XXX Международной специализированной выставки «Белагро-2020», проведение которой запланировано в период с 1 по 5 сентября текущего года.

В рамках работы по созданию стабилизационных фондов плодоовощной продукции на межсезонный период 2020/2021 годов МАРТ совместно с Белкоопсоюзом и другими заинтересованными будет изучена степень готовности овощехранилищ к закладке картофеля, овощей и фруктов.

МАРТ также продолжит проведение контрольно-аналитических мероприятий по вопросам наличия в продаже отечественной плодоовощной продукции и уровня торговых надбавок на нее.
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