За январь-июль 2020 года ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» удалось осуществить настоящий прорыв в увеличении сегмента дальнего зарубежья в общем объеме экспортных поставок своей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, доля стран дальнего зарубежья в отгрузке по итогам семи месяцев 2020 года превысила 41% (+33,6% к уровню аналогичного периода прошлого года) – это максимальный показатель за всю историю развития предприятия в сравнении с годовыми значениями.

Столь серьезно диверсифицировать экспортные поставки с начала года БЕЛАЗу удалось благодаря продажам своей продукции в 14 стран дальнего зарубежья – Индию, Монголию, Алжир, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину и другие. Всего же белазовская продукция поставлялась за первые семь месяцев текущего года в 21 государство мира. При этом на внутренний рынок реализовано более 11%, на экспорт – около 89%, из которых в Россию – 34,2%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) – 13,3%.

Примечателен тот факт, что среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является вторым в истории БЕЛАЗа значением после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов. Аналогична ситуация и по такому показателю, как средняя грузоподъемность самосвала, реализованного в страны дальнего зарубежья, – второй результат в сравнении с 2011 годом – 118 против 126 тонн. При этом +10 тонн и +14 тонн к рекордным 2012 и 2018 годам соответственно.

По итогам июля в объеме отгруженной ОАО «БЕЛАЗ» продукции особой строкой следует выделить реализацию потребителям карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 130 тонн, в том числе роботизированных 90-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7558R, а также дистанционно управляемого погрузчика БЕЛАЗ-7825D, шахтных самосвалов «МоАЗ» и скрепера МоАЗ-60148.

Сейчас прорабатываются вопросы поставки техники «БЕЛАЗ» до конца 2020 года горнодобывающим предприятиям Узбекистана, Казахстана, Украины, Армении и Беларуси.

Постепенно оживает и стратегический для БЕЛАЗа рынок Российской Федерации, в первую очередь металлургические предприятия.

В русле дальнейшей реализации важной стратегической задачи по географической трансформация экспорта запланирована отгрузка техники «БЕЛАЗ» в Индонезию, Сербию, Индию, Алжир, Монголию, ЮАР, Боснию и Герцеговину и другие страны дальнего зарубежья. Таким образом, с учетом ожидаемого объема экспорта доля стран дальнего зарубежья может приблизится к 45 % в общем объеме отгрузки.